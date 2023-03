Le Slip Français lève plus de 3,5 millions d'euros sur LITA.co

(Boursier.com) — Le Slip Français, la marque spécialiste du sous-vêtement made in France, innove pour proposer des sous-vêtements fabriqués localement et durablement. Pour accélérer le développement de son modèle et rajouter une corde à son arc, Le Slip Français a décidé de faire appel à l'épargne populaire en lançant un emprunt participatif sur LITA.co pour financer sa nouvelle activité B2B d'accompagnement à la relocalisation : les Ateliers du Slip.

Au total, 3,58 millions d'euros ont été récoltés auprès de 2242 investisseurs. C'est, à ce jour, la levée de fonds avec le plus grand nombre d'investisseurs jamais enregistrée sur la plateforme.