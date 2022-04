(Boursier.com) — Le prix de souscription d'Opus Real augmente ! "Fort de sa stratégie d'investissement et de l'appréciation de son patrimoine immobilier (+3% à périmètre constant en 2021), la SCPI Opus Real prouve sa solidité et sa qualité" commente l'établissement. La hausse de valeur s'explique par différents facteurs : D'abord, les relocations montrent que les immeubles de la SCPI sont bien situés et attractifs pour les locataires. Ensuite, les bonnes perspectives du marché du bureau dans de nombreuses villes allemandes conduisent à une baisse des taux de rendement de marché. Enfin, les effets du télétravail sur la demande de bureaux sont plus que compensés, en Allemagne, par la croissance de l'emploi et la "dé-densification" (augmentation de la surface occupée par un salarié), selon les prévisions de BNP Paribas Real Estate.

Dans ce contexte favorable, la valeur de reconstitution de la SCPI est en forte hausse (+4,58% en 2021). "Nous avons décidé, pour la 2ème année consécutive, d'augmenter le prix de la part de la SCPI Opus Real", explique Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management de BNP Paribas REIM. Le prix de souscription (frais de souscription inclus) passe de 1.980 euros à 2.040 euros par part, soit une augmentation de +3,03% à compter du 1er avril 2022. Ce prix permet de maintenir une situation de décote par rapport à la valeur de reconstitution. De manière parallèle, le prix de retrait pour les associés existants, passe de 1.803,21 euros à 1.857,86 euros par part (+3,03%).

"Quelques années après sa création, ces évolutions positives de la valeur des immeubles et du prix de la part confirment la pertinence de la stratégie immobilière d'Opus Real. Elles démontrent bien que la performance globale de la SCPI est soutenue par deux composantes : la distribution de revenus locatifs mais aussi l'appréciation du capital", conclut Jean-Maxime Jouis.

Opus Real est une SCPI française lancée par BNP Paribas REIM en 2017 qui a pour stratégie d'investir en Allemagne. Le patrimoine d'Opus Real est composé de 5 actifs qualitatifs et récents, situés au sein de grandes agglomérations allemandes comme Francfort, Munich, Brême et Düsseldorf. Il s'agit majoritairement d'immeubles de bureaux répondant à la fois aux nouvelles exigences des locataires et aux exigences environnementales les plus élevées. Le fonds détient actuellement 170m d'euros d'actifs immobiliers et a obtenu la labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable) en décembre 2021.