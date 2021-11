(Boursier.com) — Pour sa 2ème édition, le Prix 123 IM x Antropia ESSEC récompense le projet ETRE, réseau des Écoles de la Transition Écologique.

Attribué par le fonds de dotation 123 IM Impact Mécénat et son partenaire, Antropia ESSEC, le Prix 123 IM x Antropia ESSEC a pour objectif d'accompagner des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire porteurs de projets apportant des solutions aux grands défis de notre société.

Après une 1ère édition dédiée au thème du bien-vieillir, le Prix 2021 s'adressait cette année à l'enjeu de l'insertion par l'emploi, la crise sanitaire ayant particulièrement touché les populations éloignées de l'emploi ou en situation de précarité.

Le Prix, constitué de 50.000 euros et d'un an d'accompagnement par les équipes d'123 IM ainsi que des entrepreneurs et experts en développement, a récompensé le réseau des Écoles de la Transition Écologique - ETRE, des structures qui sensibilisent et forment des jeunes en difficultés aux métiers manuels de la transition écologique, tels que l'agriculture urbaine, la réparation de vélos ou la menuiserie éco-responsable. Leur ambition est de créer près de 30 écoles ETRE d'ici 2023 afin d'aider plus de 2.500 jeunes en décrochage à s'insérer durablement dans des métiers "verts" ou "verdissants".