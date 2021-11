Le PER Yomoni Retraite fête son premier anniversaire

(Boursier.com) — Les frais totaux moyens du PER Yomoni Retraite - calculés sur les 20 années avant le départ à la retraite - pour les clients bénéficiant d'un mandat piloté à horizon, oscillent entre 0,92% et 1,42% par an en fonction de leur profil de risque.

Les portefeuilles sont alloués selon le profil de risque et peuvent être ajustés - si l'épargnant a opté pour un mandat piloté à horizon - en fonction de la date de départ à la retraite.

Depuis le 26 juillet 2021, Yomoni permet à ses clients de transférer leur ancien contrat (PER, PERP, PREFON et Madelin) sur le PER Yomoni Retraite de manière 100% digitale.