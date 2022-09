Le néo-courtier BUX propose l'achat fractionné d'actions du CAC 40

(Boursier.com) — BUX , le néo-courtier européen, annonce aujourd'hui la disponibilité de l'achat fractionné d'actions du CAC 40 sur son application mobile BUX Zero.

Les utilisateurs de BUX peuvent désormais acheter des fractions d'actions des plus grandes entreprises françaises et ce, hors plan d'investissement. L'indice français rejoint ainsi l'indice belge BEL 20, allemand DAX 40 et néerlandais AEX déjà disponibles sur la plateforme.

Les actions des géants français à portée de main

Avec cette nouvelle fonctionnalité, BUX continue d'étendre le champ des possibles en permettant désormais aux utilisateurs d'investir dans des entreprises françaises de premier plan comme LVMH, Air Liquide ou encore TotalEnergies et ce, à partir de 10 euros. Avec cette fonctionnalité, BUX entend rendre accessible aux investisseurs disposant d'un budget plus réduit des actions s'élevant parfois à plusieurs centaines d'euros.

"Jusqu'à récemment, seules les personnes disposant de capacités financières élevées pouvaient investir dans ce type de valeurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le montant n'est plus un frein et l'ensemble des utilisateurs peut désormais avoir accès aux entreprises les plus valorisées en Bourse" commente Yorick Naeff, CEO de BUX.