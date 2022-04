Le logiciel de gestion d'entreprise MicroDesk s'associe à Nordigen

(Boursier.com) — La société MicroDesk, avec son logiciel de gestion spécialisé pour les auto-entrepreneurs, a choisi de s'associer à la plateforme d'open banking freemium Nordigen pour l'aperçu des données TRX.

MicroDesk est un outil spécialement conçu pour les micro-entreprises, qui aide les entrepreneurs et les travailleurs indépendants à jongler et à gérer les divers aspects de leur activité dans une seule et unique solution. Sa panoplie d'outils comprend la création de documents officiels, comme les devis et les factures, un système de gestion des fichiers clients avec relevés et statistiques, la gestion des déclarations et tenues des registres obligatoires, ainsi que des tableaux de bord financiers avec calcul automatisé des contributions fiscales.

En outre, le logiciel comprend également un agenda et un calendrier intégrés pour suivre les événements et les rendez-vous professionnels, un tableau de bord pour la gestion des stocks, des canaux de communication intégrés pour les clients et les fournisseurs, ainsi qu'une fonctionnalité d'archive pour stocker les différents documents relatifs à l'entreprise. Pour les micro-entreprises nouvellement créées, MicroDesk propose également un service de conseil...