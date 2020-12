Le Label ISR Immobilier décerné à la SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE

(Boursier.com) — La Francaise Real Estate Managers (REM), première société de gestion de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) en termes de capitalisation (IEIF, 30/09/2020) et avec plus de 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion (31/10/2020), annonce la labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable) de sa SCPI LF Grand Paris Patrimoine.

Ce label vient reconnaître le sérieux et l'ambition des engagements de la SCPI et de sa société de gestion en matière d'investissement socialement responsable. Pionnière en la matière, La Française REM a pu capitaliser sur son expertise accumulée depuis 2009 pour déployer une méthodologie éprouvée, que le label vient confirmer comme étant fiable, robuste et pérenne.

Le label ISR permet à chacun de constater les efforts et les moyens mis en oeuvre par La Française REM pour atteindre les engagements pris pour chacun des quarante-huit actifs immobiliers composant LF Grand Paris Patrimoine (au 30/06/2020).

Le rapport ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) de la SCPI, d'ores et déjà disponible sur le site internet de La Française, détaille la politique de sélection et de gestion des actifs. Celle-ci est fondée sur une évaluation réalisée à l'aide d'une matrice ISR qui analyse une centaine de critères ESG. En toute transparence, sont publiés les dix-sept leviers d'amélioration (i.e. les actions concrètes menées par la société de gestion) identifiés pour LF Grand Paris Patrimoine, dont : le recours systématisé aux énergies renouvelables, la gestion optimisée de l'énergie, de l'eau et des déchets, l'analyse de la résilience des actifs face aux risques climatiques physiques et la volonté de contribuer à faire de l'ensemble des parties prenantes (occupants, fournisseurs et collaborateurs) des éco-acteurs.

Virginie Wallut, Directrice Recherche et ISR - immobilier de La Française Real Estate Managers, précise, "L'intégration des critères extra-financiers dans la politique de sélection et de gestion des actifs de LF Grand Paris Patrimoine, se structure autour de cinq objectifs qui contribuent collectivement à la protection de la valeur des actifs du fonds :

-La réduction de l'empreinte carbone du portefeuille ;

-La progression de la résilience de notre portefeuille face aux risques climatiques ;

-La progression des mobilités douces ;

-L'amélioration de la connectivité des immeubles ;

-La fédération de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement autour de notre démarche ESG."

Marc-Olivier Penin, Directeur général de La Française Real Estate Managers, confirme et souligne "la gestion immobilière de LF Grand Paris Patrimoine est une gestion prospective et a pour objectif d'investir aujourd'hui dans les bureaux et les localisations de demain. Sa stratégie d'investissement repose sur une double approche : identifier les potentiels de création de valeur liés au développement du projet Grand Paris et accompagner la transition de ses actifs dans le sens d'une amélioration de leur positionnement durable pour mieux répondre à la demande des utilisateurs, des investisseurs et des futures régulations".

La Française REM est un acteur engagé. Plutôt que d'exclure les actifs les plus compromis sur le plan ESG, la philosophie d'investissement de LF Grand Paris Patrimoine est d'accompagner la transition de ces investissements dans le sens d'une amélioration de leur positionnement responsable.

Philippe Depoux, Président de La Française Real Estate Managers précise "Une politique reposant sur l'investissement dans des immeubles neufs peut être intéressante mais aura peu d'impact. L'enjeu principal est bien celui de l'amélioration du parc existant pour atteindre les objectifs climatiques et écologiques et pour réduire véritablement les externalités négatives du secteur immobilier. A ce titre, nous travaillons déjà à une nouvelle labellisation pour un autre véhicule immobilier".

Le Label ISR, créé et soutenu par le ministère des pouvoirs publics, constitue un repère unique pour les épargnants voulant participer à une économie durable. Il occupe la première place en Europe en nombre de fonds labellisés (Novethic, 31/03/2020).

Le Label ISR a été attribué à la SCPI LF Grand Paris Patrimoine par AFNOR Certification, accrédité en qualité de "labellisateur" par le COFRAC. Il est décerné pour une période de trois ans et les fonds labellisés sont contrôlés sur une base annuelle. L'attribution du label permet de confirmer le niveau élevé d'engagement et de transparence de la société de gestion La Française Real Estate Managers et de sa SCPI.

Le Label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. (www.lelabelisr.fr)

Le Label ISR a été attribué après un audit portant sur six thématiques :

-les objectifs recherchés par le fonds,

-la méthodologie d'analyse et de notation des actifs immobiliers mise en oeuvre par la société de gestion de portefeuille,

-la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille,

-la politique d'engagement ESG vis-à-vis des parties prenantes clés,

-la transparence renforcé,

-et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG.

Risques associés aux SCPI d'entreprise : Risque de perte en capital, absence de garantie de revente et de retrait des parts.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de patrimoine. Les SCPI peuvent également recourir à l'endettement.

Le capital investi n'est pas garanti.

La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.

Le potentiel de développement du Grand Paris pourrait ne pas bénéficier dans sa globalité aux investisseurs.

La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).