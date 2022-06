Le label ISR décerné à trois nouveaux fonds de Lazard Frères Gestion

(Boursier.com) — Lazard Frères Gestion annonce la labellisation ISR de trois nouveaux fonds, dont deux fonds obligataires et un fonds actions. La société gère désormais 14 OPC bénéficiant de ce label, représentant un encours cumulé de 7,1 milliards d'euros.

Lazard Frères Gestion poursuit la labellisation de sa gamme de fonds. Trois OPC supplémentaires disposent désormais du label ISR :

- Lazard Sustainable Euro Short Duration est un fonds obligataire investi dans des titres de maturité courte, totalisant 334 millions d'euros d'encours sous gestion au 31 mai 2022. La Sicav changera de dénomination en juillet.

- Lazard Sustainable Euro Credit est un fonds obligataire investi dans des dettes d'entreprises, totalisant 74 millions d'euros d'encours sous gestion au 31 mai 2022. Le fonds a changé de dénomination à cette occasion, devenant Lazard Euro Credit SRI.

- Lazard Equity Inflation SRI est investi en actions internationales dans le but de tirer profit d'un contexte plus inflationniste. Le fonds, dénommé Lazard Equity Expansion jusqu'en janvier 2022, totalise 76 millions d'euros sous gestion au 31 mai 2022.

Lazard Frères Gestion gère désormais 14 OPC bénéficiant du label ISR, dont 7 fonds actions, 5 fonds obligataires et 2 fonds diversifiés, représentant 7,1 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin mai 2022. La plupart des expertises de Lazard Frères Gestion bénéficient ainsi d'OPC labellisés ISR. En gestion obligataire, sont concernées les stratégies d'investissement en dettes subordonnées financières, en titres High Yield et Investment Grade.

En gestion actions, les fonds ISR recouvrent les expertises zone euro, actions nordiques, small caps et thématiques. Enfin, en gestion diversifiée, sont concernées les allocations prudentes et modérées.

Le Label ISR est décerné par des organismes indépendants, jugeant de l'éligibilité des fonds selon des critères définis dans le "référentiel" du label. Les fonds sont ainsi gérés conformément aux principes du label créé par le ministère de l'Économie et des Finances français. Ces labellisations traduisent la volonté de Lazard Frères Gestion d'étendre sa gamme de stratégies ISR et s'inscrit dans une dynamique globale d'investissement responsable.