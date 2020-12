Le label Greenfin vient d'être décerné au fonds OFI actions monde Durable

(Boursier.com) — Le label Greenfin vient d'être décerné au fonds OFI actions monde Durable, qui participe à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique.

C'est ainsi que les fonds proposés par le PER Macif, Multi Horizon Retraite, sont principalement gérés selon des principes d'investissement responsable contribuant au développement d'entreprises qui intègrent des enjeux de développement durable, de respect de l'environnement ou de financement de projets solidaires.

"Pour le Groupe Macif, il était évident que notre PER devait s'inscrire dans la continuité de nos engagements d'une finance plus responsable, soucieuse du monde de demain. Multi Horizon Retraite répond parfaitement à cette volonté en proposant des fonds intégrant les enjeux de développement durable. Nous avons fait le choix d'une gamme UC resserrée mais de très bonne qualité portant sur des critères de finance durable" a déclaré Odile Ezerzer, Directrice de Macif Finance Epargne et Directrice Générale de Mutavie.