Le HUB612 à la manoeuvre

(Boursier.com) — Le HUB612, structure d'accompagnement de La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, lance sa nouvelle offre destinée aux startups 'BtoB' à fort potentiel qui souhaitent structurer et accélérer leur croissance. Ce programme d'accélération complète les services déjà proposés par Le HUB612 : hébergement, incubation et investissement.

Le nouveau programme d'accélération du HUB612 s'adresse aux startups BtoB qui développent un produit technologique et dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 100.000 euros. Cards Micro Learning, Crowdybox, Défi assurances, KORP, Objow (ex Fire Tiger) et YupWego sont les premières startups sélectionnées pour bénéficier du programme Start To Scale du HUB612.

Le programme Start to Scale se décompose en deux cycles de six mois.

Les six premiers mois (de janvier à juillet) sont consacrés au run intensif, avec dès la deuxième semaine la lessiveuse. Durant une semaine, les entrepreneurs se font challenger par des experts sur les sept piliers de leur entreprise (Gouvernance, Tech, Product, Marketing & Sales, RH, Finance) afin de comprendre parfaitement le besoin et d'identifier les opportunités de croissance et les stratégies à impact.

L'audit délivré par les experts suite à la lessiveuse sert de base à la roadmap que les startups suivront durant le run.

"Durant cette première phase, le rythme est soutenu. Les entrepreneurs ont des rendez-vous hebdomadaires : des one-to one, des workshops, des clubs métier, des ateliers sur-mesure, des points de suivi, etc. Ils sont accompagnés de très près par l'équipe du HUB612, par les experts et par les membres de l'advisory board" détaille Maud Charaf, la directrice adjointe du HUB612. "Le but est d'armer les startups pour qu'elles soient en mesure de gérer la montée en charge de leur croissance" complète Maud Charaf.