Le Groupe Zephyr fait entrer à son capital Socadif Capital Investissement et Sodero Gestion

(Boursier.com) — Acteur de référence du maintien à domicile des personnes âgées, le Groupe ZEPHYR, qui chapote les enseignes Senior Compagnie, Freedom, SynergieMed et Libelia, fait entrer à son capital Socadif Capital Investissement et Sodero Gestion.

Cette opération permet à Seventure Partners et Audacia de céder leurs participations et aux deux dirigeants de se renforcer au capital du Groupe.

Fondé en 2007 et emmené par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, le Groupe ZEPHYR a développé une offre complète de services qui lui permet de proposer une réponse appropriée sur chacun des besoins des personnes âgées, et ce, aux différentes étapes de leur vie.