Le groupe Primonial annonce la prolongation de son partenariat avec Sébastien Rogues

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Primonial, acteur majeur de l'épargne et de la gestion d'actifs, annonce la prolongation de son partenariat avec le navigateur et skipper français Sébastien Rogues, qu'il continuera de soutenir au moins jusqu'à la prochaine édition de la mythique Route du Rhum en novembre 2022.

Primonial a d'ores et déjà soutenu le navigateur lors de sa participation à plusieurs compétitions dont la transatlantique phare : la Transat Jacques Vabre (en 2019). A l'issue de cette 1ère saison, le Groupe réitère son engagement auprès du navigateur et de son équipe, aux côtés du groupe Henner, Witam MFO, Meritis, Ateliers David et ASERTI Group, dont les couleurs orneront de nouveau le multicoque lors des prochaines courses.

Le trimaran Multi50 Primonial fera ses premiers bords ce vendredi dans la baie de La Baule (photos disponibles ce soir sur demande), son port d'attache, avant de s'élancer sur la Drheam Cup, point de départ de la saison 2020. Suivront deux Grands Prix à Saint-Quay-Portrieux et à Brest. Enfin, l'équipe terminera la saison avec la participation à la Rolex Middle Sea Race mi-octobre.

Le trimaran a bénéficié de nombreuses améliorations lors de la période de confinement, comme le changement du mât et de la casquette, l'installation d'un moteur électrique, ainsi qu'un nouveau jeu de voile. Ce chantier 2020 marque le début de modifications structurantes et ambitieuses en vue de la prochaine édition de la Route du Rhum, qui relie tous les quatre ans Saint-Malo à La Guadeloupe.