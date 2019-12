Le groupe Primonial annonce avoir finalisé la réorganisation de son capital

(Boursier.com) — Le groupe Primonial annonce avoir finalisé ce jour la réorganisation de son capital dans le but d'accélérer l'élargissement de sa gamme de solutions et son internationalisation.

Le capital du groupe se répartit désormais de la façon suivante :

Bridgepoint et Latour Capital, regroupés dans une holding commune, représentent 67,8% du capital et garantissent l'indépendance du groupe. Bridgepoint continue d'accompagner le groupe dans son développement en réinvestissant à hauteur de 33,9% du capital. Latour Capital revient au capital à hauteur de 33,9% également, au sein desquels il a fédéré à ses côtés un groupe de co-investisseurs internationaux, aux implantations et aux domaines d'expertise complémentaires à ceux du Groupe : Aberdeen Standard Investments, Grosvenor Capital Management et LGT Capital Partners.

Société Générale Assurances prend 17,9% du capital au travers d'un investissement de l'actif général de SOGECAP, compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale.

Le Management et les salariés du Groupe Primonial détiennent 13,9%.

La Fondation AlphaOmega, un des acteurs pionniers de la Venture Philanthropy en France, détient le solde du capital soit 0,4%.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de ce tour de table permettant à Primonial de se doter de nouveaux moyens pour atteindre l'objectif stratégique que le Groupe s'est fixé dès 2016 : devenir un des leaders européens du Wealth Management et de la gestion d'actifs.

Cette configuration capitalistique (majoritairement détenu par deux fonds) nous permet de garantir notre indépendance opérationnelle, valeur essentielle aux yeux de nos collaborateurs, partenaires et clients.

Par ailleurs, le fait d'accueillir à notre capital Société Générale Assurances (un partenaire opérationnel du Groupe depuis plusieurs années) et des acteurs internationaux de premier plan (tels que Aberdeen, Grosvenor et LGT) nous permettra de mettre en oeuvre des synergies industrielles afin de poursuivre le développement de nouvelles expertises et solutions d'investissement au service de nos clients, notamment dans le domaine du non-coté, et d'accélérer notre déploiement à l'international.

Une nouvelle fois, nous remercions le Groupe Arkéa pour son accompagnement ces 5 dernières années, nous remercions Bridgepoint pour sa confiance renouvelée, ainsi que Latour, un investisseur historique dans Primonial. Aux nouveaux actionnaires, nous souhaitons la bienvenue et sommes heureux de pouvoir compter sur leur collaboration pour les années à venir."