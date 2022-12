Le Groupe Premium poursuit sa conquête dans l'univers des CGP

(Boursier.com) — Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, poursuit sa conquête dans l'univers des CGP et annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine SEFIMA, basé à Marseille.

Cette nouvelle opération est la 6ème pour le Groupe depuis l'arrivée d'Eurazeo au capital en Juin 2021.

Ayant pour ambition de renforcer son modèle de développement en alliant à la fois la distribution de produits d'assurance et la gestion d'actifs, cette acquisition porte les actifs totaux du Groupe à plus de 6,5 milliards d'euros.

SEFIMA, nouveau CGP chez Groupe Premium

Groupe Premium vient de signer avec SEFIMA, cabinet conseil en gestion de patrimoine situé à Marseille. Cette opération permet au Groupe Premium de disposer d'une présence dans la région PACA et de bénéficier notamment de :

- Leur position de leader dans leur région, leur notoriété incontestable auprès de leurs pairs et de leur clientèle, à la fois chefs d'entreprises, professions libérales et particuliers.

- La qualité et la fidélité de leur clientèle depuis plus de 20 ans avec 260 millions d'euros d'encours, en croissance régulière.

- Leur savoir-faire et l'expérience de Lionel Tomas, Directeur Général, et de son équipe experte en matière d'ingénierie patrimoniale.

Un département CGP qui continue son ascension

L'ensemble de ces opérations fait suite à la création d'un pôle CGP, amorcée en 2021 par le Groupe, et grâce à la nomination de Yann Pelard en tant que Président de Premium CGP COO du Groupe, en charge de l'activité CGP, et témoigne là encore du soutien actif d'Eurazeo depuis sa prise de participation majoritaire aux cotés de l'équipe dirigeante.

Initié fin 2021, ce département - avec les acquisitions de I-Kapital, Leone Kapital, Renard Partenaires, Linard Charbonnel et Groupe Forward portent la totalité de la branche CGP à plus de 2.5 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Groupe Premium comptabilise ainsi plus de 6,5 milliards d'euros sous gestion et poursuit son objectif de représenter 10 milliards d'euros sous gestion d'ici 2025.

Une année 2022 en très forte croissance et des objectifs très ambitieux pour 2023

Après deux dernières années particulièrement dynamiques, Groupe Premium enregistre une croissance normative en 2021 de + de 55%, hors croissance externe.

Le chiffre d'affaires représente à aujourd'hui 104 millions d'euros en 2021 et le groupe prévoit une croissance normative 2022 encore plus importante.