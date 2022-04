Le Groupe Premium poursuit sa conquête dans l'univers des CGP

(Boursier.com) — Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, poursuit sa conquête dans l'univers des CGP et annonce avoir signé 3 LOI (lettres d'intention) avec des cabinets de référence en gestion de patrimoine, en vue de leurs acquisitions. Ces opérations porteraient la branche CGP du Groupe à plus de 3 milliards d'euros, et les actifs totaux du Groupe à plus de 6 milliards d'euros.

Ces opérations font suite à la création d'un pôle CGP, amorcée en 2021 par le groupe, à la nomination de Yann Pelard en tant que COO du Groupe, en charge de l'activité CGP, et témoignent là encore du soutien actif d'Eurazeo depuis sa prise de participation majoritaire aux cotés de l'équipe dirigeante.

Groupe Premium vient de signer 3 LOI avec accords d'exclusivités avec des cabinets de référence en gestion de patrimoine, connus et reconnus dans l'univers des CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine).

Ces cabinets reflètent parfaitement l'image et l'ambition que le groupe souhaite développer pour sa branche CGP qui constitue la 3ème activité du groupe, en plus du courtage d'assurance et de la gestion d'actifs.

Comme au sein de Groupe Premium, les dirigeants de ces entités ont des profils d'entrepreneurs ambitieux et avant-gardistes, et partagent des valeurs communes pour préserver les intérêts de leurs clients.

Initié fin 2021, ce département - avec la récente acquisition de Renard Partenaires en janvier dernier - représente à aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ces 3 nouveaux rapprochements devraient porter la totalité de la branche CGP à plus de 3 milliards d'euros à la fin du 1er semestre 2022.

Groupe Premium comptera ainsi plus de 6 milliards d'euros sous gestion et poursuit son objectif de représenter 10 milliards d'euros sous gestion d'ici 2025.