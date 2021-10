Le groupe Pr0ph3cy lève 15 ME auprès de IK Partners

(Boursier.com) — À l'occasion du mois européen de la Cybersécurité, la société de conseil Silicom et la plateforme SaaS de formation, Seela, se rapprochent pour former le Groupe Pr0ph3cy.

Pr0ph3cy intervient auprès de ses clients Grands Comptes et Administration pour répondre à leurs enjeux critiques de sécurité et de "reskilling / upskilling" de leurs équipes. Avec cette levée de fonds de 15 millions d'euros, la société paneuropéenne de capital-investissement IK Partners prend une participation minoritaire dans le groupe aux côtés d'Arthur Bataille, qui en conserve le contrôle et continuera à assurer sa gestion et son développement.

Cette opération a été organisée et coordonnée par les équipes tech de Cambon Partners (Jonathan Journo et Florian Grison).