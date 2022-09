(Boursier.com) — Le groupe Patrimmofi vient d'intégrer le cabinet lyonnais Covaleurs qui représente 180 millions d'euros d'encours financiers. Les deux associés, Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron, entrent au capital du groupe et rejoignent les équipes en tant que "dirigeants entrepreneurs associés".

L'Office patrimonial Covaleurs, présent à Lyon et à Dijon, s'appuie sur une approche globale en matière juridique et financière qui vise à répondre aux attentes d'une large clientèle d'entrepreneurs, de professionnels, et de particuliers aisés dans le placement et le suivi de leurs capitaux.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, déclare : "Le groupe était déjà présent en Rhône Alpes depuis l'intégration en 2021 de la société ICF dirigée par Guy Roos. La synergie entre les équipes, la complémentarité des expertises et notre vision commune ont contribué à la croissance et à la réussite du groupe. Ce nouveau rapprochement assoit encore notre stratégie de développement autour de la diversification de l'offre et de la satisfaction client".

Guy Roos, dirigeant Fondateur ICF, associé du groupe Patrimmofi, ajoute : "Je suis très heureux de cette belle opération avec Covaleurs, qui grâce au rapprochement des équipes, va permettre au groupe Patrimmofi de disposer d'un pôle d'excellence en région lyonnaise, fort d'une quinzaine de personnes".

Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron, associés de Covaleurs, se réjouissent également de cette alliance : "Nous nous sentons en parfaite harmonie avec le groupe Patrimmofi, doté de fortes valeurs humaines et d'expertises. Nous comptons mettre notre expérience et notre savoir-faire au service des projets communs et accélérer ainsi la montée en puissance du groupe".