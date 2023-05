(Boursier.com) — Le groupe Patrimmofi réalise une nouvelle acquisition - quatrième opération de croissance externe depuis un an - en accueillant le cabinet Vendôme Investissement Conseil, basé à Paris et spécialisé dans la clientèle professionnelle haut de gamme : chefs d'entreprise, cadres supérieurs et de nombreux expatriés.

Avec un montant d'actifs gérés de 180 ME, Vendôme Investissement Conseil consolide la base d'encours du groupe qui atteint 1,7 MdsE à ce jour. La collecte brute (immobilier et financier) s'est élevée à 335 ME en 2022.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, a commenté : "Notre objectif est de privilégier la force du collectif pour créer des synergies, chacun apportant ses compétences personnelles, avec une envie forte de conduire un projet commun. Nous sommes donc très heureux d'accueillir l'équipe de Vendôme Investissement Conseil qui partage avec nous cette même vision stratégique".

Benjamin Surville et Valentin Lambert se réjouissent également de ce rapprochement : "C'est avec un grand enthousiasme que nous rejoignons les rangs des dirigeants entrepreneurs associés de ce groupe particulièrement dynamique. Nous sommes impatients de mettre nos expertisesau service de son développement et de contribuer à sa réussite".