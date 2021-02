Le Groupe Patrimmofi en avance sur son plan de marche

Le Groupe Patrimmofi en avance sur son plan de marche









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Patrimmofi en avance sur son plan de marche : La stratégie dynamique de 2020 se poursuit en 2021

Patrimmofi annonce une collecte de 182 millions d'euros en 2020, soit un bond de plus de 40% par rapport à 2019. Le total de l'encours financier sous gestion du groupe dépasse désormais les 560 millions d'euros.

Georges Nemes, président du groupe Patrimmofi, déclare : "Cette performance exceptionnelle est la démonstration de la résilience de notre modèle multi statut ; malgré une année 2020 incroyablement compliquée, nous avons pu mener à bien notre stratégie de développement, qui s'est révélée payante". Et il ajoute : "Nous sommes même en avance sur notre plan de marche".

Du fait de cette crise sans précédent et de la restriction des crédits immobiliers, la répartition de la collecte s'est inversée par rapport aux exercices précédents : elle représente 65% dans le secteur financier et 35% dans l'immobilier.

Face à cette nouvelle donne, les conseillers se sont fortement mobilisés et ont intensifié les contacts avec une clientèle inquiète et soucieuse de préserver son patrimoine. Au printemps, toutes les entités du groupe Patrimmofi seront rassemblées dans de nouveaux locaux pour une meilleure synergie et des échanges optimisés entre les différentes expertises.