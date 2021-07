Le groupe Patrimmofi a réalisé l'acquisition du cabinet de gestion de patrimoine Hortus Patrimoine & Associés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Patrimmofi annonce avoir réalisé l'acquisition à 100% du cabinet de gestion de patrimoine Hortus Patrimoine & Associés, basé à Rennes, il sera le pilier du développement du groupe dans l'ouest. Veronique Drouin et Charles-Henry Boucher, qui ont créé Hortus Patrimoine il y a 12 ans, intègrent aujourd'hui l'équipe de dirigeants entrepreneurs associés du groupe Patrimmofi. Leur arrivée renforce le savoir-faire du groupe dans les aspects patrimoniaux liés aux entreprises et à leurs dirigeants.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, a déclaré : "Veronique Drouin et Charles-Henry Boucher confortent l'ADN entrepreneurial du groupe et nous permettent d'avoir encore plus d'ambition dans notre développement, à horizon 2025".

Et d'ajouter : " Hortus Patrimoine est notre 9ème acquisition en 4 ans ; nous avons l'intention de poursuivre notre politique de croissance externe et d'élargir ainsi notre présence sur l'ensemble du territoire".

Fin juin 2021, en avance sur son plan de marche, le groupe atteint les 900 millions d'euros d'encours financiers sous gestion et réalise sa plus grosse collecte historique à mi année avec 142 millions d'euros, à rapprocher des 182 millions de collecte en 2020.