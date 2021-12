Le groupe Ouvêo accélère sa stratégie de croissance

(Boursier.com) — A l'occasion de cette opération structurante conduite par Siparex Midcap et Alliance Entreprendre, Ouvêo devient le groupe ESTEMI, et assoit sa position de fabricant national multi-matériaux de menuiseries et fermetures sur mesure "100% françaises", performantes et durables.

Le Groupe Ouvêo, soutenu depuis 2018 par Siparex Midcap, Alliance Entreprendre et Galia Gestion, conçoit, produit et commercialise une gamme complète de fenêtres sur-mesure en PVC, bois et aluminium, à destination des professionnels indépendants de la pose, artisans et entreprises générales. En s'appuyant sur ses 4 sites de production en proximité de ses clients, le groupe dirigé par Jean-Luc Nouveau fabrique chaque année plus de 130 000 produits, tous matériaux confondus, sous les marques Ouvêo et Provélis, à destination principalement du secteur de l'habitat en rénovation.