Le Groupe OLEA accélère son expansion en Afrique australe

(Boursier.com) — Le Groupe OLEA spécialiste panafricain des marchés de l'assurance accélère son expansion en Afrique australe et acquiert une nouvelle filiale en Afrique du Sud.

Déjà présent sur le continent africain à travers 24 filiales et 14 partenaires, le Groupe OLEA poursuit son expansion sur le continent en devenant actionnaire majoritaire du Groupe APIO, entreprise de services financiers basée à Johannesburg - Afrique du Sud. Cette prise de participation majoritaire confirme la stature panafricaine du courtier qui étend son réseau en Afrique australe après avoir pris le contrôle du courtier AIB en Angola et au Mozambique en 2021.

Le Groupe OLEA, acteur majeur dans le domaine du courtage d'assurance en Afrique, avec 200 MUSD de primes d'assurance placées en 2021, est porté par un réseau de filiales, présent dans 24 pays africains. Focalisé essentiellement sur une clientèle entreprise (CFAO, ENGIE, BOLLORE, SOMDIAA, BCP, AZALAÏ, YESHI, VIVENDI) et soutenu par plus de 400 collaborateurs issus de tous horizons, le Groupe a su construire une forte culture d'entreprise s'appuyant sur des valeurs d'intégrité, d'indépendance et d'excellence. A travers cette nouvelle acquisition, le Groupe confirme sa place de leader dans une région clé du continent.