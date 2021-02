Le groupe OFI dévoile un nouveau plan stratégique pour célébrer ses 50 ans

Le groupe OFI dévoile un nouveau plan stratégique pour célébrer ses 50 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La fin de l'année 2020 a marqué la clôture d'un plan stratégique en 5 ans pour le Groupe OFI, avec de beaux succès sur un grand nombre des objectifs fixés. La robustesse de la gestion du Groupe a permis, malgré un contexte de récession économique due à la crise sanitaire, de réaliser des performances solides tout au long de l'année 2020.

Porté par une augmentation des encours venant d'une clientèle de particuliers intermédiés et internationale ainsi qu'une hausse des actifs en gestion non cotée, tout en consolidant sa clientèle institutionnelle historique, le Groupe OFI profite d'une bonne dynamique pour engager son plan stratégique à horizon 2023, avec pour objectif de devenir leader de l'ISR (Investissement Socialement Responsable) en France.

Le plan OFI 2020, des résultats concrets

À l'issue d'une année 2020 atypique, le Groupe OFI a enregistré une collecte nette positive de 1,35 MdE sur les OPC ouverts et les stratégies en non coté. Malgré cette solide performance, les encours du Groupe ressortent à 67 MdsE à fin décembre 2020, en baisse par rapport à 2019 en raison principalement du transfert d'un mandat de plus de 8 MdsE vers une société de gestion proche du Groupe OFI.

Le plan stratégique "OFI 2020" a permis au Groupe de s'imposer dans l'écosystème de la gestion d'actifs comme un partenaire fortement ancré dans l'économie durable, sociale et solidaire auprès de ses investisseurs. Depuis 25 ans, OFI s'engage pour une finance responsable, un positionnement naturel et historique en lien avec son actionnariat mutualiste. Cette volonté a été renforcée par la création de la gamme ISR comportant des stratégies "Best-in-Class", thématiques ainsi que la ligne "Act4" (Act for) visant à concilier à la fois impact positif sur l'environnement, la société ET performance financière.

De plus, les engagements du Groupe OFI quant aux politiques d'exclusions des industries jugées controversées telles que le charbon thermique, le gaz non conventionnel, le pétrole ou les armes se sont renforcés et visent à exclure progressivement les entreprises "non vertueuses" de tous ses investissements, avec des objectifs ambitieux mais réalistes et responsables pour soutenir une transition juste.

Au cours des dernières années, cette orientation stratégique a déjà porté ses fruits en permettant à OFI d'obtenir différents labels - ISR, Luxflag, GreenFin, Finansol, FNG - pour 23 fonds de sa gamme ouverte fin 2020 (contre 11 en 2019) et de s'imposer comme un acteur de référence de l'investissement responsable sur le marché français, distingué par des récompenses et classements dans plusieurs baromètres investisseurs.

Pierre angulaire

L'orientation stratégique du plan OFI 2023 vise bel et bien à renforcer les bases qui auront marqué l'évolution de l'entreprise sur ces 5 dernières années, tel que son engagement dans l'ISR, un élément central du positionnement historique d'OFI, la diversification de la clientèle ainsi que son développement à l'international.

Au cours des trois prochaines années, la finance responsable constituera une pierre angulaire du Groupe OFI qui souhaite consolider son positionnement en faveur d'une économie durable. Conscient du besoin de développer une économie vertueuse et d'encourager les sociétés responsables, le Groupe OFI estime avoir un rôle majeur à jouer dans cette transition aux dimensions écologiques, sociales et sociétales.

C'est pourquoi, le Groupe s'est fixé l'objectif de devenir leader de l'ISR en France en misant sur un futur 100% finance responsable.

Le Groupe entend également, dans le cadre du plan stratégique 2023, poursuivre sa stratégie de diversification de la clientèle auprès des particuliers intermédiés, encouragé par une croissance des encours gérés pour cette clientèle qui atteignent 3,5 MdsE fin 2020 (+65% en 3 ans).

Parallèlement, OFI continue de renforcer sa présence à l'international à travers de nombreux partenariats de distribution. Présent dans 8 pays de l'Union européenne, le Groupe se lance désormais à la conquête du marché asiatique et est sur le point d'annoncer le lancement d'une nouvelle société de gestion spécialisée sur les marchés émergents, en joint-venture avec un partenaire stratégique. Basée à Hong Kong, Hub financier mondial, cette nouvelle entité sera l'opportunité pour le Groupe OFI d'accélérer son développement et de continuer à consolider sa crédibilité et son influence auprès d'une clientèle internationale.

Une organisation structurelle du groupe en 3 piliers

Dans un environnement de la gestion d'actifs qui devient de plus en plus concurrentiel, le groupe souhaite améliorer l'organisation de ses activités pour mieux valoriser son positionnement et sa proposition de valeur, et être plus agile pour accélérer le développement de la société. Cette nouvelle organisation du Groupe par domaines d'expertises viendra soutenir les projets de croissance de la société. À l'avenir, OFI sera structurée autour de trois piliers :

- Gestions traditionnelles (OPCVM et assurantielles)

- Stratégies de diversification (classes d'actifs non cotées ou diversifiantes)

- Métiers de la distribution

"Le nouveau plan stratégique à horizon 2023 doit nous permettre de capitaliser sur les atouts du Groupe pour servir l'intérêt de ses clients tout en poursuivant l'objectif de créer de la valeur durable. Nous avons un rôle à jouer pour associer performance des investissements et économie responsable, dans l'intérêt mutuel des acteurs de la société et des générations futures. C'est de cette manière que le Groupe souhaite s'imposer comme un acteur de référence, leader de l'ISR" commente Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.