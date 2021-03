Le Groupe Meilleurtaux réalise l'acquisition de mes-placements.fr

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Meilleurtaux, marketplace de services financiers et membre du 'French Tech 120', a finalisé aujourd'hui l'acquisition de mes-placements.fr, acteur 100% en ligne de l'épargne et de la gestion de patrimoine. L'ensemble composé de mes-placements.fr et MeilleurPlacement.com, auparavant appelé MonFinancier et acquis par le Groupe en 2019, constituera le pôle épargne du Groupe Meilleurtaux, représentant 45.000 clients et plus de 2,5 MdsE d'actifs, soit le premier acteur digital indépendant de l'épargne en France.

Mes-placements.fr, précurseur indépendant de l'épargne et de l'assurance vie en ligne créé en 1999 par Eric Girault, a développé quatre grands domaines d'expertise : l'assurance-vie, l'épargne retraite, la défiscalisation et SCPI ou pierre-papier. Au terme d'une forte croissance, l'entreprise compte aujourd'hui près de 32.000 clients pour environ 1,4 MdsE d'encours sous gestion.

Présent à 100% sur le web, mes-placements.fr a développé une offre complète de produits financiers avec des parcours de souscription entièrement digitaux avec ses principaux partenaires, notamment les assureurs Spirica et Suravenir et les sociétés de gestion telles que Vatel Capital et Idinvest Partners. Son modèle de distribution repose également sur des équipes de conseillers accessibles par téléphone, email et sur rendez-vous dans ses locaux parisiens.

Mes-placements.fr sera intégré à MeilleurPlacement.com, pôle épargne du Groupe Meilleurtaux issu de l'acquisition de MonFinancier en 2019, cofondé par Yannick Hamon et Marc Fiorentino et dirigé par Yannick Hamon. Eric Girault a vocation à devenir le Président exécutif de cet ensemble et Yannick Hamon son Directeur général.

2,5 MdsE sous gestion

Ce nouvel ensemble deviendra le premier acteur digital indépendant de l'épargne en France avec environ 2,5 MdsE sous gestion, 45.000 clients et une collecte brute de 400 ME et une collecte nette d'environ 300 ME en 2020.

Il bénéficiera de l'ancrage local de MeilleurPlacement.com au travers de ses agences de Paris, Cannes, Rennes, Bordeaux, et très prochainement Lyon et Lille, dans lesquelles les clients peuvent à la fois participer à des réunions d'informations et rencontrer leur conseiller.

La communauté de plus de 300.000 lecteurs quotidiens des newsletters de MeilleurPlacement.com, dont le Morning Zapping de Marc Fiorentino, co-fondateur de MonFinancier, viendra enrichir le positionnement de ce nouvel ensemble...

Guillaume Autier, Président exécutif du Groupe Meilleurtaux a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir ainsi poursuivre l'expansion du Groupe dans les métiers de l'épargne et des placements, et devenir ainsi le premier acteur indépendant de l'épargne digitale en France. Nous souhaitons aller toujours plus loin pour accompagner nos clients et prospects dans leurs projets, grâce aux meilleurs conseils et produits négociés avec des partenaires assureurs, banquiers et gestionnaires d'actifs."

Eric Girault, Président de mes-placements.fr, commente : "Je suis ravi de rejoindre le Groupe Meilleurtaux. Je connais ses dirigeants et entretiens avec eux d'excellentes relations depuis de nombreuses années. Nous partageons un ADN commun qui va nous permettre de former, j'en suis certain, le nouveau leader de ce marché en plein développement. AvecMeilleurPlacement.com, nous allons combiner nos forces pour offrir les meilleurs services aux épargnants: le conseil digital et aussi physique avec 6 agences, l'expertise et l'accompagnement avec les newsletters de Marc Fiorentino et de son équipe, les outils digitaux pour faciliter la gestion de leur épargne le tout au service d'une large communauté de clients."

"Nous sommes convaincus que la combinaison mes-placements.fr - MeilleurPlacement.com offrira à nos clients une gamme de produits optimale et des outils de distribution répondant à l'ensemble de leurs besoins. Les deux entreprises ont de fortes complémentarités en matière de produits, de canaux de distribution et de d'outils dont nous serons heureux de faire bénéficier nos clients" conclut Yannick Hamon, Directeur général de MeilleurPlacement.com.