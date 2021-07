Le Groupe Magellim et Baltis Capital annoncent leur rapprochement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Magellim annonce une prise de participation dans la plateforme de crowdfunding immobilier Baltis Capital. Après avoir annoncé en janvier dernier, le rapprochement avec la société de gestion d'actifs A plus Finance, spécialisée en immobilier et en Private Equity, le Groupe Magellim confirme son ambition de devenir un acteur global de l'investissement et de la gestion d'actifs en immobilier, avec un fort ancrage en région. Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital conserve la direction opérationnelle de Baltis Capital.

Lancée en 2016, Baltis Capital est une plateforme de crowdfunding immobilier, accessible à partir de 1.000 euros, proposant des projets d'investissement à court-terme à destination des investisseurs privés et des professionnels pour financer des projets de promotion immobilière et de marchands de biens, et des projets immobiliers d'investissement à moyen et long terme. Baltis Capital a déjà financé 45 projets pour plus de 30 millions d'euros. Baltis Capital permet à des particuliers d'accéder à des investissements immobiliers clé-en-main, avec des rendements attractifs et de manière 100% digitale...

"Ce rapprochement permettra aux deux sociétés, fortement engagées en région et animées par cette même volonté d'investir dans des actifs immobiliers durables et innovants, de mettre en commun leurs compétences et savoir-faire afin de créer des synergies entre les deux entités pour co-investir, financer et distribuer des projets immobiliers de sens pour les territoires" conclut le groupe.