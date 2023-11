Le Groupe Kereis a signé un accord pour l'acquisition du courtier grossiste Novélia auprès du Crédit Mutuel Arkéa

(Boursier.com) — Le Groupe Kereis procédera à l'acquisition du courtier grossiste Novélia, actuellement filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, avant la fin de l'année 2023. Créée en 1992, Novélia est un courtier grossiste de référence en assurance dommages, avec une expertise reconnue en conception de produits et en gestion mais aussi en animation commerciale, avec plus de 3.000 partenaires courtiers actifs.

Cette acquisition, la dix-huitième en deux ans et demi, s'inscrit pour Kereis en cohérence avec la stratégie de croissance de son pôle de distribution grossiste. Grâce à cette opération, Kereis proposera désormais une gamme complète de solutions à ses partenaires courtiers : assurance emprunteur, prévoyance des travailleurs non-salariés, santé individuelle et santé des expatriés, assurances dommage pour les particuliers et les entreprises.

Les activités de Novélia sont très complémentaires des activités grossistes actuelles de Kereis, Cegema et iAssure, spécialisées en assurances de personnes. Les partenaires de Novélia pourront ainsi avoir accès aux solutions de Cegema en santé individuelle ainsi qu'à celles d'iAssure en prévoyance et assurance emprunteur.

Parallèlement, les courtiers actuels des filiales de Kereis pourront bénéficier des solutions d'assurances dommage proposées par Novélia. Le nouveau pôle grossiste du Groupe Kereis représentera ainsi près de 5.000 courtiers actifs, plus de 150.000 affaires nouvelles, pour un chiffre d'affaires 2022 de plus de 90 ME.

Enfin, cette acquisition s'accompagnera de la signature de partenariats de long terme avec Suravenir, notamment en assurance des emprunteurs.

Philippe Gravier, Président du Groupe Kereis, indique : "Après Cegema en 2022, l'acquisition de Novélia permettra à Kereis de constituer un pôle de courtage grossiste complet. Notre priorité opérationnelle en 2024 sera de rapprocher les différentes solutions technologiques et commerciales grossistes du Groupe afin de proposer, de façon simple et unifiée, l'ensemble de nos produits à nos courtiers partenaires."

Thomas Guyot, Directeur du pôle produits et membre du Comex du Groupe Crédit Mutuel Arkéa confirme : "Après de nombreuses années de croissance de son activité au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, Novélia va pouvoir débuter une nouvelle étape de développement avec Kereis, reconnu pour son professionnalisme dans le monde du courtage d'assurance. Cette acquisition permettra à Novélia de conserver son niveau de rentabilité et d'accélérer sa croissance sur un marché du courtage en pleine consolidation. Nous poursuivrons nos principaux partenariats de distribution avec Novélia dans les années qui viennent."