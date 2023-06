Le Groupe Inter Invest annonce le référencement de la SCPI Iroko Zen au sein de 'Mon PER'

(Boursier.com) — Le Groupe Inter Invest, acteur spécialisé depuis plus de 30 ans dans la conception et la distribution de solutions d'investissement innovantes conçues par ses experts annonce le référencement de la SCPI Iroko Zen, labellisée ISR, dans le portefeuille de Mon PER, le Plan d'Epargne Retraite sur-mesure 100% digital, développé par Inter Invest.

La SCPI Iroko Zen permet aux épargnants de devenir co-propriétaires de biens immobiliers commerciaux, de bureaux ou encore de logistique, et de recevoir chaque mois leur part de loyers potentiels.

Intégralement développé par les experts d'Inter Invest, Mon PER allie l'agilité d'un compte-titres à une flexibilité totale pour composer son épargne retraite sur-mesure et l'adapter à ses besoins actuels et futurs. Les épargnants peuvent modifier à tout moment leur profil, les versements (programmés, exceptionnels) et le mode de sortie.

Parmi les 1.000 supports d'investissements disponibles, ils ont désormais accès à une offre de SCPI pour leur permettre de préparer leur retraite grâce à l'immobilier, qui reste prisé par les Français.

Les équipes d'Inter Invest et d'Iroko ont ainsi collaboré étroitement pour concevoir une version de la SCPI Iroko Zen adaptée au fonctionnement de Mon PER, en proposant des parts fractionnées pour un réinvestissement des loyers en parts ajusté mensuellement et un montant minimum de 30 euros pour les souscriptions et les versements périodiques.

En investissant dans la SCPI Iroko Zen via Mon PER d'Inter Invest, les épargnants bénéficieront ainsi des avantages du Plan d'Epargne Retraite : versements déductibles du revenu imposable et absence de déclaration fiscale des parts de SCPI durant toute la phase de constitution de l'épargne.

Le processus est entièrement gérable en ligne via le site www.inter-invest.fr, pour une expérience client simplifiée.