Le Groupe IG s'engage à reverser 1% de son bénéfice après impôts à des causes caritatives

(Boursier.com) — Le Groupe IG, un leader mondial du courtage en ligne, a annoncé aujourd'hui s'engager à reverser chaque année l'équivalent d'1% de son bénéfice après impôts à des causes caritatives. À compter de 2022 et jusqu'en 2025, cet engagement prendra la forme d'un versement au profit du fonds caritatif d'IG

"Brighter Future Fund" auquel s'ajouteront des actions de bénévolat de la part d'employés du groupe. Ces nouvelles contributions visent à renforcer l'autonomie de chacun à travers l'éducation, avec un accent sur l'enseignement de la finance, des sciences, de la technologie, l'ingénierie et des mathématiques (STIM).

"Chez IG, nous avons à coeur de soutenir les ambitions de chacun. Développer et renforcer l'autonomie de nos clients par le savoir et l'apprentissage a toujours été au centre de nos préoccupations. Nous sommes convaincus qu'accroître leurs connaissances et leur compréhension des différents aspects du trading leur permet d'investir intelligemment et sereinement. Cet engagement nous permet également de concrétiser notre volonté de soutenir les communautés au sein desquelles nous exerçons notre activité", a déclaré June Felix, PDG du Groupe IG.

Elle ajoute également que "Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la poursuite de notre engagement à jouer un rôle dans l'amélioration de l'avenir des jeunes à travers le monde, en les inspirant et les incitant à explorer les possibilités et atteindre leur potentiel grâce à l'apprentissage."

Ambroise Lion, Directeur Général d'IG en France, est particulièrement fier de ce cette initiative : "Les équipes d'IG travaillent ensemble pour offrir à nos clients une offre de produits et de services qui leur permettent d'appliquer leurs stratégies financières en toute autonomie. Ces clients bénéficient de toute la recherche et le développement dans lesquels nous investissons depuis presque 50 ans. Nous avons souhaité aller plus loin avec la création d'un fonds caritatif permettant de soutenir bien plus que nos clients car nous sommes persuadés que l'éducation est le pilier de la réussite, alors investissons dans la jeune génération et aidons-les !"

Ce nouvel engagement du Groupe IG est une évolution du fonds "Brighter Future", créé en avril 2020 pour faciliter l'accès à l'éducation des jeunes les plus démunis et offrir un soutien immédiat à ceux les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Il s'inscrit dans la stratégie environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG) du Groupe IG, Brighter Future, qui supervise les initiatives ESG d'IG à travers le monde et témoigne de l'engagement à long terme du Groupe en matière de développement durable et de responsabilité sociale. La contribution d'1% sera répartie conformément aux principes de base de ce cadre stratégique.

IG est partenaire de plusieurs organismes caritatifs qui combattent les inégalités éducatives à travers le monde. Quelques-unes de ses récentes initiatives :

-un don de 2 millions £ à Teach For All et son réseau international de partenaires, dont Teach the Nation et Teach for Poland, deux nouvelles initiatives visant à réduire les inégalités scolaires en Afrique du Sud et en Pologne respectivement

-un don de 2 millions £ à Teach First, une organisation éducative à but non lucratif et partenaire britannique du réseau Teach For All, qui se bat pour que le système éducatif fonctionne correctement pour chaque enfant

-un partenariat à long terme avec Code First Girls, une organisation caritative engagée dans la transformation du secteur technologique en fournissant les compétences, l'espace et l'inspiration nécessaires aux femmes pour devenir développeuses et de futures femmes leaders

"La pandémie n'a fait qu'accélérer les inégalités mondiales en matière de richesses qui se creusaient déjà régulièrement depuis des années" a constaté Jon Noble, Directeur des opérations du Groupe IG. "À travers son soutien pour des projets philanthropiques, notamment axés sur l'éducation financière, IG souhaite contribuer à l'égalité des chances, en particulier pour les groupes traditionnellement sous-représentés afin de leur donner accès à de meilleures opportunités professionnelles et financières."