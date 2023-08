Le groupe IG renouvelle sa donation globale de 4,5 M£ en faveur du mouvement Teach For All

(Boursier.com) — Le Groupe IG, un leader mondial du courtage en ligne, annonce aujourd'hui le renouvellement de son soutien au réseau Teach For All, présent dans 61 pays à travers le monde.

En France, la contribution d'IG permet de soutenir l'association Le Choix de l'école, membre du réseau Teach For all. En partenariat avec le ministère de l'Education nationale, Le Choix de l'école travaille sur la valorisation du métier d'enseignant et suscite l'engagement en éducation prioritaire de jeunes diplômés et d'actifs qui ne se destinaient pas à l'enseignement. Pour faciliter leur entrée dans le métier et favoriser la réussite de leurs élèves, Le Choix de l'école accompagne ces jeunes enseignants pendant leurs deux premières années.

Ce partenariat à fort impact social ambitionne de contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, en encourageant et suscitant la reconversion de profils diversifiés dans le métier d'enseignant dans les quartiers défavorisés.

Engagement tenu

En décembre 2021, le Groupe IG s'engageait à reverser l'équivalent d'1% de son bénéfice après impôts à des causes caritatives. Cette initiative s'est matérialisée par un versement au profit de Teach For All au travers du fonds caritatif d'IG "Brighter Future Fund", et la mise à disposition de journées de bénévolat pour tous les collaborateurs du Groupe IG. Le renouvellement de ce partenariat permettra ainsi aux bénévoles de la filiale IG France de continuer à apporter leur soutien à l'association en facilitant les processus de sélection des futurs enseignants dans le programme de formation.

Cet engagement a déjà eu un impact considérable sur des centaines de milliers de vies dans le monde. Le renouvellement du partenariat avec Le Choix de l'école contribue à un ensemble d'initiatives internationales visant à soutenir les organisations caritatives du réseau Teach For All, ainsi qu'un soutien supplémentaire à Teach For All lui-même. Cet engagement envers Teach For All, d'une valeur de 4,5 millions de livres sterling sur trois ans, s'inscrit dans la stratégie environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG) du Groupe IG, dont l'objectif ambitieux est de profiter à 1 million de personnes d'ici 2026.

Ambroise Lion, Directeur Général d'IG en France a déclaré : "C'est très naturellement que, dans le cadre du fonds caritatif créé en 2021, nous renouvelons notre engagement avec Le Choix de l'école, leur mission étant de contribuer à une école émancipatrice au service d'une société inclusive, juste et durable. Accompagner ceux qui souhaitent devenir professeurs est primordial dans la réussite des générations futures et nous avons à coeur de soutenir ce type d'initiatives responsables et solidaires.

IG met au centre de son développement les bienfaits de l'éducation, qu'elle soit financière ou personnelle. C'est pourquoi au-delà de ce soutien financier, nos équipes continueront de prendre part bénévolement aux opérations spéciales organisées durant toute l'année par cette association pour favoriser la reconversion vers l'enseignement."

C'est en 2020 que le Groupe IG a commencé à soutenir Le Choix de l'école. "Le soutien du Groupe IG pendant les 2 ans de Covid a été important pour adapter nos programmes à la situation exceptionnelle et aider les enseignants à continuer les cours" a commenté Nayla Ibrahim, Déléguée générale du Choix de l'école.

Wendy Kopp, PDG de Teach For All CEO a quant à elle déclaré : "Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le Groupe IG, qui a été un partenaire très important pour l'organisation mondiale Teach For All et notre réseau. En établissant des partenariats locaux avec les organisations membres de notre réseau dans onze pays, de la Pologne à l'Inde, en passant par Chicago, IG nous permet de valoriser les métiers de l'enseignement et d'accroitre le nombre d'enseignants afin d'assurer aux enfants l'opportunité et le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. Nous sommes ravis de poursuivre ce voyage avec eux et nous nous réjouissons de travailler ensemble à façonner l'avenir des jeunes générations et le monde dont ils hériteront."