(Boursier.com) — Le groupe Hines a levé près de 900 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels pour le premier closing de son nouveau fonds value-add, Hines European Value Fund 3 (HEVF 3).

Un groupe de 15 investisseurs, la plupart déjà présents dans les premiers véhicules de cette famille de fonds à succès, a rejoint le fonds HEVF 3 pour sa première clôture, avec un niveau d'engagement s'élevant à environ 60 % du 1,5 milliard d'euros visé par Hines. De nouveaux closings sont attendus en 2022, voire début 2023 le cas échéant.

HEVF 3 est voué à devenir le plus important fonds de la famille des fonds HEVF, succédant ainsi à ses prédécesseurs de 2018 et 2020, en complément des autres fonds européens de Hines : le fonds à capital variable Core Plus Hines European Property Partners (HEPP) et le fonds Hines European Core Fund (HECF).