Le Groupe Galia et Mirabaud AM cèdent l'immeuble Malevart à un family office français

(Boursier.com) — En partenariat avec Mirabaud Asset Management, et plus particulièrement le fonds Mirabaud Grand Paris, le groupe immobilier Galia cède l'immeuble du 7, villa du Clos de Malevart au coeur du 11ème arrondissement de Paris à un family office français. Cet actif de 3.500 m2 fait l'objet d'une restructuration transformant une ancienne concession automobile en un immeuble de bureaux. Cet actif se distingue par son architecture remarquable à l'esprit industriel, avec des espaces conçus pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs, et notamment par des espaces extérieurs paysagés, une cafétéria, une salle de fitness et un espace de logistique urbaine.

Le projet est conçu par les architectes h2o et la livraison est prévue pour fin 2022.

Le Groupe Galia poursuit la réalisation des travaux pour le compte de son acquéreur dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière. La commercialisation locative reste pilotée par Galia, qui accompagne ainsi son investisseur au terme de l'opération.