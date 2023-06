Le Groupe Diot-Siaci annonce un plan stratégique ambitieux

(Boursier.com) — Le Groupe Diot-Siaci, leader français et européen du courtage en assurances d'entreprises, annonce un plan stratégique ambitieux pour atteindre 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires brut à l'horizon 2027.

"Horizon 2027" est le nouveau plan stratégique du Groupe Diot-Siaci qui trace sa feuille de route pour les cinq prochaines années.

Objectif : consolider sa place d'acteur européen leader de son secteur et d'envergure mondiale.

La trajectoire de croissance présentée aux actionnaires, et aux collaborateurs vise un chiffre d'affaires brut de 1,5 milliard en 2027 avec un mix de croissance organique et d'acquisitions. Le taux de croissance annuel organique du chiffre d'affaires est estimé à près de 8% tandis que les opérations de M&A contribueraient à hauteur de 400 ME supplémentaires.

Pour nourrir cette ambition, le groupe a levé 200 ME de dette auprès des marchés. Il compte investir également une cinquantaine de millions d'euros par an en moyenne, soit un total de 250 ME dans ses systèmes d'information, la digitalisation de ses processus et le management des données.

Diot-Siaci modifie sa gouvernance avec un Comex resserré, présidé par Cédric Charpentier et composé de 9 Directeurs :

-Florence Louppe, qui intègre le Comex, pour l'IARD France, la réassurance et les activités réglementées.

-Thierry Vachier pour les activités d'assurances de personnes, de conseil et stratégie RH.

-Frédéric Grand qui dirige MSH pour la mobilité internationale.

-Philippe Puigventos à la tête du pôle Crédit, caution et financement.

-Une cinquième BU complète le dispositif avec un pôle "international" qui comprend l'ensemble des implantations du Groupe à l'étranger et l'ambition de croissance externe sur ces marchés avec l'arrivée prochaine d'un dirigeant à sa tête.

-Frédéric Van Roekeghem pilote l'ensemble des fonctions finance, juridique, moyens généraux, IT, M&A et contrôle interne.

-Alain Missoffe reste en charge de la coordination commerciale et du développement transverse au niveau Groupe.

-Myriam El-Khomri entre au Comex au titre de ses nouvelles fonctions à la tête de la stratégie RSE du Groupe. Elle conserve la Direction du pôle Conseil et stratégie RH.

-Sylvie Rolland dirige les ressources humaines.

Par ailleurs, Odile Collignon pilote la Direction de la Transformation et reporte directement à la Direction générale.

Enfin, Naguib Boudjellal est en charge de la Direction Communication et du Maketing Corporate, rattachée à un nouveau Comité stratégique où siègeront Pierre Donnersberg, Christian Burrus, Cédric Charpentier, Hervé Houdard et Frédéric Van Roekeghem.

"Toutes nos équipes sont engagées pour la réussite de ce plan quinquennal. Nous allons poursuivre nos efforts pour tirer le meilleur parti de nos avantages concurrentiels. Avec Horizon 2027, nous mettons nos salariés au coeur de notre stratégie avec une culture d'entreprise forte qui valorise leurs compétences", déclarent Pierre Donnersberg et Christian Burrus, Coprésidents du Groupe.