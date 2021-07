Le Groupe Cyrus et Amplegest unissent leurs forces pour créer un leader indépendant de la gestion privée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amplegest et le Groupe Cyrus sont entrés en négociations exclusives pour l'acquisition de 100% du capital d'Amplegest par le Groupe Cyrus, sous réserve de l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers.

Ce rapprochement est un événement majeur pour le Groupe Cyrus et pour Amplegest tant la complémentarité des équipes et des expertises est forte. En effet, Amplegest est, comme Cyrus, une société entrepreneuriale en pleine croissance spécialisée en Gestion Privée, Family Office et Asset Management. Ses savoir-faire comportent une dimension ISR très forte et une large couverture de toutes les classes d'actifs (titres vifs, fonds actions, diversifiés, et obligataires). Son offre complètera parfaitement les expertises du Groupe Cyrus et de ses deux filiales de gestion Invest AM et Eternam.

L'ambition commune du nouvel ensemble est d'atteindre une taille critique qui permettra d'encore mieux servir leurs clients, de conserver cet esprit entrepreneurial et cette indépendance qui sont les clés de leurs succès. Les associés d'Amplegest et l'actionnaire de référence Allinvest réinvestissent dans le Groupe. Ainsi, les managers et salariés du nouvel ensemble détiendront 65% du capital, le solde étant détenu par Bridgepoint Development Capital et Allinvest.

Le Groupe Cyrus, créé il y a 32 ans, comptera plus de 8 milliards d'euros d'actifs gérés, un chiffre d'affaire de 91 millions d'euros attendu en 2021 et près de 300 collaborateurs au service de ses clients en direct et en distribution externe. Cet ensemble, présent dans 19 bureaux, reste à taille humaine et permet de conserver une forte proximité avec ses clients.

Amplegest sera toujours présidé par Arnaud de Langautier. Marie Saltiel rejoindra le Comité Exécutif du Groupe Cyrus et reste Directrice Générale d'Amplegest. Allinvest, représenté par Marc-Antoine Guillen, rejoindra le Comité de Supervision du Groupe Cyrus.

L'équipe dirigeante de Cyrus et Bridgepoint Development Capital (BDC) se sont associés en mars 2020 autour de l'ambition commune d'imposer Cyrus comme l'un des principaux acteurs indépendants du wealth management en France. Grâce au soutien actif de BDC, et après 4 acquisitions réalisées sur les 12 derniers mois (dont les plus récentes, Financière Conseil et Altixia REIM), l'intégration transformante d'Amplegest confirme la réussite de ce projet.

Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest : "Cette opération est avant tout une rencontre entre Meyer et moi-même... Nous partageons les mêmes valeurs avec les dirigeants de Cyrus et tout est réuni pour continuer une belle histoire avec Invest AM, pour nos clients et nos salariés, dans un esprit de boutique."

Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus : "Ce rapprochement est la poursuite d'une aventure humaine, qui nous est apparue comme une évidence, avec l'ambition commune de devenir une marque réflexe de la gestion privée."

Christophe Mianné, Directeur Général du Groupe Cyrus et Président du Conseil d'Administration d'Invest AM : "Nous allons construire avec Amplegest et Invest AM un acteur solide, une gestion collective performante et une offre de gestion privée complète qui séduira nos clients internes et externes."

Bertrand Demesse, Associé de Bridgepoint Development Capital : "Le positionnement du groupe Cyrus, tant par la profondeur et le caractère diversifié de son offre que par l'expertise de son management et de ses équipes nous permet de nous présenter comme une plateforme d'accueil attractive et de convaincre les meilleures équipes de gestion de nous rejoindre, dans un marché encore très atomisé."

Marc-Antoine Guillen, Président de Allinvest, déclare : "Aprés avoir fondé et accompagné le développement d'Amplegest depuis 2007, nous sommes heureux d'écrire une nouvelle page de l'histoire de cette très belle société de gestion, et de contribuer désormais au développement du groupe Cyrus auquel nous sommes très heureux de nous associer."?