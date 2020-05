Le Groupe Crédit du Nord créé un nouvel acteur bancaire en Principauté de Monaco

(Boursier.com) — Le groupe Crédit du Nord fusionne ses deux enseignes Crédit du Nord et Société Marseillaise de Crédit présentes historiquement sur le territoire monégasque en une seule banque, Société de Banque Monaco afin de mieux participer au développement économique de la Principauté de Monaco. Elle s'adresse à une clientèle de particuliers, professionnels et entreprises...

La création de la nouvelle banque, avec 100 collaborateurs et un PNB d'environ 40 ME, poursuit les mutualisations déjà réalisées entre les deux enseignes depuis 2017 sur les fonctions supports dans une dynamique de croissance.

La marque locale Société de Banque Monaco permettra d'accélérer la conquête de nouveaux clients et de développer l'activité trois marchés, notamment grâce à la création d'un Centre Affaires Entreprises à Fontvieille et le renforcement de l'activité Banque Privée. La banque conserve ses implantations d'agences dans les quartiers de Monte-Carlo, la Condamine et Fontvieille.