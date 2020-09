Le Groupe CNCEF se dote d'un nouveau site internet

(Boursier.com) — Le Groupe CNCEF se dote d'un nouveau site internet. Au service des membres et de leurs clients, cet outil vise à la fois à accompagner les professionnels dans leur quotidien via un espace adhérents performant, mais aussi à promouvoir l'éducation financière auprès des particuliers.

Présentation

Après avoir repensé son organisation et sa communication l'an passé, le Groupe CNCEF se dote d'un nouveau site internet. En effet, la première organisation professionnelle créée en 1957 et présidée par Didier Kling, a souhaité déployer une stratégie numérique, en cohérence avec sa nouvelle identité, au service de ses membres. C'est-à-dire, des professionnels libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines de l'investissement et du patrimoine, de l'assurance, du crédit, de l'immobilier de placement et du développement de l'entreprise. Il s'adresse également aux particuliers (épargnants et chefs d'entreprises), afin de renforcer leur éducation financière.

"Conçu selon les standards web pour une navigation plus fluide, cet outil renforce les liens entre les différentes associations et leurs adhérents tout en s'adressant à leurs clients, de manière à leur donner les clés pour comprendre nos métiers" explique Didier Kling.

Côté professionnel

Du côté professionnel, les membres bénéficient des informations relatives à la vie de leur structure d'appartenance tout en pouvant consulter celles des autres Chambres. Ils ont surtout accès à un espace adhérents enrichi d'un tableau de bord donnant une vision d'ensemble de leur situation en un coup d'oeil. Ceci pour suivre l'état de leur compte formation, de leur cotisation, des documents à fournir pour leur conformité ou pour télécharger les kits réglementaires. Enfin, ils disposent désormais d'une visibilité renforcée, grâce à un annuaire optimisé, toutes spécialités confondues. Plus facilement identifiables auprès des prospects, ils peuvent se présenter avec leur photo, vidéos et autres liens externes.

Du côté du grand public, le Groupe CNCEF poursuit la volonté de faire connaître ses membres, tout en valorisant leurs métiers auprès des Français. C'est pourquoi, le site s'adresse aux particuliers, sous la forme d'informations et de formations didactiques, visant une plus grande pédagogie financière, grâce à la rubrique "décryptage".

Enfin, ce site a été optimisé pour le référencement naturel, aussi bien dans sa structure, son code que dans ses contenus, travaillés en tenant compte des requêtes les plus souvent saisies dans les moteurs de recherche. Ainsi, les différents métiers de la Finance et du Conseil, tout comme les sujets traités par le Groupe CNCEF et ses associations affiliées seront très facilement accessibles pour les internautes.

" En se dotant de cette nouvelle plateforme, nous confirmons que le Groupe CNCEF est le premier Cabinet de Conseil en France, avec des experts crédibles et visibles dans leur domaine d'activité et des Français mieux aguerris à nos métiers ; l'ensemble au service de l'économie réelle " déclare Didier KLING.