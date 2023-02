(Boursier.com) — Le Groupe BPCE devient actionnaire de Scope Group, le principal fournisseur européen de notes de crédit indépendantes, d'analyses ESG et de recherches de fonds.

En prenant une participation dans Scope Group, le Groupe BPCE souhaite soutenir une initiative européenne sur le marché de la notation dominé jusqu'à présent par les grandes agences anglo-saxonnes. Il vient ainsi renforcer la base de ses actionnaires européens, aux côtés de AXA, B&C Beteiligungsmanagement, Foyer, HDI/Talanx, Signal Iduna, SV SparkassenVersicherung, Swiss Mobiliar, ainsi que de la plus grande fondation allemande RAG-Stiftung.

Scope est une agence de notation financière et extra financière (ESG) couvrant toutes les classes d'actifs (pays, sociétés, collectivités publiques, financements, ...). Elle exerce son activité dans toute l'Europe et compte environ 300 collaborateurs. Elle dispose par ailleurs d'un agrément de l'autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et de l'autorité de supervision financière suisse (FINMA).

Pour Florian Schoeller, PDG et fondateur de Scope Group : "Une agence de notation vraiment européenne a besoin du soutien des investisseurs et des institutions les plus importants d'Europe. L'entrée dans le capital de Scope de l'un des plus grands groupes bancaires d'Europe est un vote de confiance d'une autre institution majeure des marchés de capitaux et la preuve que Scope devient un élément essentiel de l'écosystème financier européen".

Pour Sylvain Petit, directeur de la stratégie du Groupe BPCE : "Le Groupe BPCE décide de soutenir Scope Group, un projet européen. Il nous semble aujourd'hui opportun que les investisseurs et les régulateurs puissent bénéficier d'une plus large diversité d'opinions sur le crédit et d'approches de notations diversifiées. Grâce à ses méthodologies qui tiennent compte des réalités sociales et économiques européennes, Scope Group enrichit les facultés d'évaluation de l'activité des acteurs économiques en Europe."