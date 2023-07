Le Groupe BMG renforce son engagement en faveur de la transition énergétique de son patrimoine

(Boursier.com) — Le Groupe BMG, qui place la dimension durable et industrielle de l'immobilier d'entreprise au coeur des territoires, annonce la souscription d'un prêt à impact d'un montant de 95,4 millions d'euros auprès de la Banque Publique d'Investissement France (Bpifrance), agissant également en qualité d'arrangeur, et d'un pool de partenaires bancaires constitué de la Société Générale, BNP Paribas et de la Banque Palatine.

Ce prêt permettra notamment au Groupe BMG d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique pour la mise en conformité de 7 de ses sites avec le 2nd jalon du Décret Tertiaire à horizon 2040.

Les travaux qu'engagera le groupe permettront de limiter fortement l'impact carbone des pôles immobiliers développés. Avec l'appui de BPI France, le groupe a réalisé plusieurs diagnostics "perf'immo" qui ont permis de définir un plan d'actions et de travaux en vue d'atteindre l'objectif de faire baisser de 40% la consommation énergétique des actifs immobiliers concernés.

Enfin, ce prêt doit permettre de mobiliser des liquidités supplémentaires pour financer l'activité du Groupe BMG vers le développement d'un patrimoine immobilier plus économe en matière énergétique et toujours plus respectueux de l'environnement. Il permettra en outre le refinancement de la dette bancaire de 14 de ses actifs. D'une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans, ces solutions de financement représentent une opportunité majeure pour le groupe d'ancrer son patrimoine dans une démarche durable. Ce prêt démontre la forte capacité du Groupe BMG à mobiliser des acteurs majeurs et lever des financements importants en dépit d'un contexte économique difficile...