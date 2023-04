Le Groupe BMG obtient un crédit de 46 ME pour la réalisation d'Imaginarium, futur siège social d'Exotec

(Boursier.com) — Le Groupe BMG annonce la signature d'un crédit d'un montant de 46 millions d'euros souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Hauts de France et du Crédit Agricole Nord de France.

Cette ligne de crédit est dédiée au financement du projet Imaginarium, futur siège social d'Exotec, première licorne industrielle française, dont la surface s'est agrandie avec une prise à bail du R+2.

Opération de démolition et de requalification d'une ancienne friche tertiaire au bord du canal de Roubaix, au coeur de la commune de Wasquehal dans le Nord (59), la réalisation d'Imaginarium, totalisant 25.000 m(2) de bureaux et d'entrepôts, incarne

l'ambition du Groupe BMG, foncière spécialisée en immobilier d'entreprise, d'être un acteur du dynamisme urbain et économique des territoires. La livraison de l'immeuble est prévue pour 2024.