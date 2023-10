Le Groupe BEI et BNP Paribas Personal Finance signent un accord visant à fournir 627 ME de nouveaux financements à l'appui de l'efficacité énergétique en France

(Boursier.com) — Le Groupe BEI (formé par la Banque européenne d'investissement - BEI et le Fonds européen d'investissement - FEI) a signé avec BNP Paribas Personal Finance sa première opération de titrisation avec cession parfaite. Le concours global du Groupe BEI accompagnera la transition vers la neutralité climatique et permettra de financer des investissements dans l'efficacité énergétique de logements existants.

Au total, le Groupe BEI investit 450 millions d'EUR - 400 ME pour la BEI et 50 ME pour le FEI - dans des tranches de premier rang et mezzanine de titres adossés à un portefeuille de prêts à la consommation constitué par BNP Paribas Personal Finance. Des investisseurs privés investiront 24 millions d'EUR dans les tranches senior.

L'opération, adossée à un portefeuille de 500 ME de prêts à la consommation accordés par BNP Paribas Personal Finance, est structurée par BNP Paribas Personal Finance et optimisée de sorte à libérer du capital pour mettre à disposition des prêts et des financements supplémentaires. BNP Paribas CIB est intervenue en tant que conseil stratégique dans l'opération.

Dans le cadre de l'accord, BNP Paribas Personal Finance s'engage à fournir de nouveaux prêts à des particuliers pour environ 627 ME sur une période de trois ans. Les projets financés porteront exclusivement sur l'installation d'équipements d'efficacité énergétique dans des logements, notamment des chaudières à haute performance énergétique, des fenêtres isolantes et des panneaux solaires. Tous ces projets contribueront ainsi à la réduction des émissions de CO2.

"Je tiens à remercier la Banque Européenne d'Investissement qui nous accompagne dans ce projet totalement novateur. Grâce à la BEI et à son soutien financier, nous allons pouvoir financer au cours des trois prochaines années 627 ME de prêts bonifiés aux ménages, leur permettant ainsi d'opter pour des énergies renouvelables et de mener à bien la rénovation énergétique de leurs logements. Cette opération est une nouvelle illustration de l'engagement de BNP Paribas Personal Finance en faveur de la transition écologique des ménages. Aujourd'hui, nous finançons la transition énergétique des logements à hauteur de 4 MdsE, soit près de 4% de notre encours de crédit", a commenté Charlotte Dennery, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Personal Finance.