Le Groupe Ayomi obtient le statut de Prestataire de Services d'Investissement

(Boursier.com) — Pour lancer son déploiement européen et proposer des services réglementés à ses clients, le Groupe Ayomi a créé Ayomi Financial Services, une filiale dédiée qui vient d'obtenir le statut de PSI (Prestataire de Service d'Investissement).

Une première depuis 20 ans pour une entreprise de cette taille et financée en fonds propres...

"Aujourd'hui, une levée de fonds prend 9 mois en moyenne pour aboutir. Le principe d'arroser tout le monde ne marche pas ! Le plus dur pour un investisseur ou une banque, est de s'assurer qu'il puisse avoir confiance dans la capacité d'un dirigeant à réaliser ses objectifs avec l'argent qu'il va lui apporter. L'intelligence artificielle d'Ayomi permet d'identifier les personnes qui comprennent le secteur d'activité des sociétés en recherche de financement, les connaissent, font déjà confiance au dirigeant, partagent leurs ambitions, et qui ont envie de soutenir leur projet. Cette démarche permet de gagner plusieurs mois sur la recherche de financement", explique Harold Zime, cofondateur et CEO du groupe Ayomi.