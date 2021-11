Le Groupe Ayomi obtient le statut de Prestataire de Services d'Investissement

(Boursier.com) — Depuis sa création en mars 2018, le Groupe Ayomi révolutionne l'univers du financement avec son intelligence artificielle et ses produits d'aide à la levée de fonds... En moyenne, 8 semaines suffisent ainsi à un émetteur utilisateur des applications du groupe pour boucler un financement compris entre 50.000 et 500.000 euros. "Le succès est tel que le Groupe Ayomi, en croissance mensuelle de 15% depuis sa création, reçoit jusqu'à 200 demandes chaque jour... Pour lancer son déploiement européen et proposer des services réglementés à ses clients, le Groupe Ayomi a créé Ayomi Financial Services, une filiale dédiée qui vient d'obtenir le statut de PSI (Prestataire de Service d'Investissement). Une première depuis 20 ans pour une entreprise de cette taille et financée en fonds propres" explique l'établissement.