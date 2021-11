Le Groupe ATF annonce le rachat de la société belge Ecubel

(Boursier.com) — Le Groupe ATF, acteur majeur de l'économie sociale, solidaire et circulaire, annonce aujourd'hui le rachat d'Ecubel Computer Trading, leader sur le marché du matériel IT de seconde main en Belgique. Cette acquisition est la quatrième opération de croissance externe du groupe qui avait racheté, en 2013, le site e-commerce Laptopservice.fr (vente en ligne de matériels informatiques reconditionnés), en 2015, la société Bis Repetita (rachat et réemploi de matériels IT) et, en 2017, la société TradeDiscount (site de vente en ligne de matériels informatiques de seconde main).

Le rachat de la société Bis Repetita avait permis au Groupe ATF, basé en région parisienne, d'étendre sa présence en région Occitanie. Les rachats des sociétés Laptopservice.fr et TradeDiscount répondaient à une volonté du groupe de renforcer sa stratégie e-commerce. Cette nouvelle acquisition permet à ATF de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance, en développant ses activités à l'international.

Créée en 1985 l'entreprise Ecubel est spécialisée dans le rachat de parcs informatiques auprès des entreprises en vue de leur réemploi. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2020. Le Groupe ATF conservera l'ensemble des effectifs d'Ecubel et le CEO, Wim Teerlinck, deviendra pour sa part directeur du développement international du Groupe ATF.