Le groupe Arkéa et la BEI renforcent leur soutien aux PME et ETI touchées par la crise Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissement (BEI) et le groupe Arkéa annoncent un dispositif financier en faveur des PME et ETI françaises fragilisées par la crise sanitaire Covid-19. Une enveloppe de 200 ME est ainsi accordée par la BEI au groupe Arkéa, pour prêter aux PME et ETI éligibles au dispositif. Les deux entités confirment leur engagement en faveur du développement des entreprises françaises, sources de vitalité pour les territoires.

Les PME et ETI jouent un rôle primordial dans le développement économique et la vitalité des territoires en France. Dans un contexte particulièrement chahuté, en raison de la crise sanitaire et économique qui les a -pour beaucoup- fragilisées, ces entreprises nécessitent un accompagnement financier pour poursuivre leur développement.

C'est dans ce cadre que la BEI a accordé une ligne de crédit dédiée, de 200 ME, au groupe Arkéa. Une enveloppe qui permettra au groupe Arkéa de renforcer ses actions aux côtés des ETI et PME, via ses fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, ainsi qu'auprès des clients de sa filiale Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, présente sur l'ensemble du territoire national.

Ces financements prennent une signification particulière à l'heure où les pouvoirs publics multiplient les initiatives de relance économique. Fidèle à ses valeurs, le groupe Arkéa entend jouer un rôle économique structurel, en renforçant le soutien apporté aux entreprises sur ses territoires d'implantation. C'est également la priorité absolue de la BEI qui mobilise moyens et ressources pour faciliter l'accès au crédit des entreprises et ainsi les accompagner dans leurs projets de relance et de développement.

Les PME et ETI se verront proposer des financements à moindre coût assortis de modalités de remboursement souples pour financer tous les investissements et dépenses nécessaires au développement (investissements corporels, incorporels, besoins en fonds de roulement...). Ces prêts peuvent compléter un Prêt Garanti par l'État (PGE), dispositif créé courant mars par les pouvoirs publics afin de répondre aux besoins immédiats de trésorerie des entreprises impactées par la crise. A ce jour, le groupe Arkéa a accordé plus de 10.000 PGE pour un encours de l'ordre de 1,8 MdE.

Les 200 ME qui viennent d'être accordés s'inscrivent en complément d'une enveloppe de 300 ME signée en 2018 pour deux ans.

Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle du groupe Arkéa commente : "Pour un acteur bancaire comme Arkéa, il est naturel et important de soutenir le tissu économique territorial. Cette enveloppe accordée par la BEI va nous permettre de démultiplier l'aide et le soutien que nous apportons depuis le début de la crise aux PME et ETI clientes de nos réseaux."