Le Groupe APICIL annonce avoir obtenu une note de A1 à son score de 'notation de durabilité'

(Boursier.com) — Le Groupe APICIL, troisième groupe français de protection sociale, annonce avoir obtenu une note de A1 à son score de "notation de durabilité" (Sustainability Rating) délivré par V.E, qui fait partie de Moody's ESG Solutions, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherche, de données et d'évaluations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

L'évaluation réalisée par V.E rend notamment compte de l'efficacité du système managérial d'APICIL à porter et à déployer ses objectifs RSE, en ligne avec sa raison d'être "Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie". Le fournisseur de données et d'évaluations ESG met également en avant la qualité des politiques d'investissement responsable et de promotion de l'inclusion, ou encore du plan environnement.