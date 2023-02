(Boursier.com) — Le Groupe Alptis et la société RESCO Courtage nouent un partenariat de développement. Ce partenariat de développement qui vient d'être noué entre RESCO Courtage, le seul courtier d'assurance exclusivement dédié aux risques sûreté et cyber en France, et Alptis, troisième courtier grossiste de France, représente une opportunité pour les deux sociétés de créer des synergies fortes.

RESCO Courtage répond à une problématique mal et peu couverte : celle de la cyber assurance et de la sûreté globale, à l'heure où les attaques de hackers, les demandes de rançons s'intensifient, et parce que les plans de continuité ou les mobilités à l'international sont de plus en plus sophistiqués et risqués.

C'est pourquoi RESCO Courtage a développé une offre de courtage et de conseil sur-mesure, pour répondre à chaque situation.

"L'ambition commune d'Alptis et de RESCO Courtage est de mieux protéger et soutenir l'économie, leurs adhérents et clients, et de répondre aux enjeux toujours plus complexes de la cybersécurité et de la sûreté globale à travers des solutions de prévention et de protection assurancielle toujours plus robustes".