Le Groupe Aegide accède au financement de marché court terme grâce au programme de NEU CP

(Boursier.com) — Le Groupe Aegide, dont AG2R LA MONDIALE est actionnaire majoritaire (67%), accède au financement de marché court terme grâce au programme de NEU CP (Negotiable European Commercial Paper - Titres négociables de créances à court terme) qu'il vient de mettre en place pour un montant maximum de 100 millions d'euros, enregistré le 14 septembre 2022 auprès de la Banque de France.

"Les premières émissions ont été réalisées avec succès. Cette nouvelle source de financement, qui fait suite au refinancement de notre Crédit syndiqué signé en février 2022, est un outil supplémentaire de ressources à court terme permettant au Groupe Aegide de saisir des opportunités en matière d'optimisation des coûts de financement, tout en étant extrêmement flexible" se félicite Brice Fournet, Directeur Financier du Groupe.

Le programme bénéficie d'une notation financière court terme de SR1 par l'agence EthiFinance Ratings ainsi que d'une garantie inconditionnelle et irrévocable à première demande de La Mondiale notée A par Standard & Poor's. Il est animé par 5 agents placeurs (Aurel BGC, BNP Paribas, BRED, CACIB et SG) et l'agent domiciliataire est CACEIS Corporate Trust.

Le Groupe a été accompagné par Redbridge Debt & Treasury en tant que conseil financier et CMS Francis Lefebvre en tant que conseil juridique.