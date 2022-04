Le Groupe Adenes ouvre son second CFA à Saint-Etienne

(Boursier.com) — Le Groupe Adenes, acteur de référence sur le marché français de l'expertise et des services en assurances, va inaugurer son second Centre de Formation des Apprentis (CFA) à la rentrée 2022. Après le succès rencontré à Bordeaux, le Groupe Adenes a souhaité ouvrir une nouvelle école à Saint Etienne plaçant ainsi la formation au coeur de sa stratégie.

Le groupe fait le choix d'investir sur le long terme, afin d'imaginer et de construire, dès aujourd'hui, les métiers qui feront le secteur de demain, et d'y préparer ses alternants pour faciliter leur accès au monde professionnel. Adenes bouscule les règles et intégrera directement l'ensemble de ses apprentis dans l'une des sociétés du Groupe, leur facilitant ainsi leur entrée dans la vie professionnelle.

"Depuis quelques années, l'alternance a le vent en poupe et rencontre un engouement croissant. Véritable levier d'apprentissage, il permet une immersion progressive dans la réalité du monde de l'emploi. Le succès rencontré suite à l'ouverture de notre CFA à Bordeaux a confirmé notre volonté d'étendre notre offre afin de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences, des savoirs tout en aidant ceux qui représenteront le futur de notre organisation, à développer leur plein potentiel", commente Florence Magliola, DRH du Groupe Adenes.