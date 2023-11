Le Fourgon annonce une série A de 10 ME

(Boursier.com) — Le Fourgon, "la pépite qui réhabilite la tournée de boissons et produits consignés partout dans l'Hexagone", annonce une série A de 10 ME auprès de ses principaux investisseurs Id4 & Teampact mais aussi du fonds La Poste Ventures - initié par La Poste et géré par XAnge, ainsi que plusieurs business angels. Son ambition reste inchangée : le retour massif de la consigne, et la démocratisation du réemploi de boissons et contenants alimentaires dans tous les foyers de France.

Depuis deux ans et demi, Le Fourgon a su développer une large gamme de produits locaux livrés chaque jour en porte à porte dans plus de 2000 villes de France. Depuis sa création l'entreprise a permis d'éviter +10 millions de bouteilles et contenants à usage unique soit +300 tonnes de plastique. En un clic sur l'app ou le site, 40.000 clients divisent quotidiennement leur poubelle par trois grâce à des contenants lavés et réemployés jusqu'à 40 fois...