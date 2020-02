Le fonds Sustainable Water & Waste de Fidelity International atteint 1 MdE d'encours en un an

Le fonds Sustainable Water & Waste de Fidelity International atteint 1 MdE d'encours en un an









(Boursier.com) — En novembre 2018, Fidelity International annonçait le lancement de sa nouvelle stratégie innovante combinant les marchés de l'eau et des déchets, nouvelles sources de croissance verte. Spécialisé sur les entreprises à travers le monde intervenant au sein des chaines de valeur de la gestion de l'eau et des déchets, le fonds thématique Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund a attiré plus d'un milliard d'euros d'encours, un an après sa création !

Géré sans biais en termes de style, de capitalisation et de région, le fonds a réalisé depuis sa création une solide performance de 25,3% (part A-ACC-EUR), surperformant de près de 5% son indicateur, le MSCI All Country World.

De plus, le fonds intègre en permanence les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus de gestion. Le fonds a obtenu le label LuxFLAG ESG le 1er avril 2019.

La préférence du fonds pour les actions des services collectifs et de l'industrie, qui résulte de son processus bottom-up de sélection des valeurs, a largement contribué à la performance et nettement effacé l'impact négatif de la non-exposition au secteur des technologies, qui est demeuré le secteur le plus performant du marché. Les actions des services collectifs ont également fortement contribué à la performance depuis création.

Le thème de la gestion des déchets devrait gagner en importance et s'accompagner, à moyen terme, d'opportunités liées aux infrastructures de traitement des déchets. D'un point de vue géographique, des opportunités pourraient se présenter en Chine et au Japon en 2020, en particulier si les inquiétudes entourant les tensions commerciales se dissipent...

Bertrand Lecourt, gérant du FF - Sustainable Water & Waste chez Fidelity International, commente : "L'histoire de l'eau et des déchets remonte à l'origine de la civilisation, de même que les systèmes de gestion et les infrastructures liées à ce thème. Nous sommes convaincus que les entreprises liées à la gestion de l'eau et des déchets bénéficient de tendances structurelles et ont le potentiel pour générer des performances solides au cours d'un cycle de marché. Pour en tirer parti, nous mettons en oeuvre une approche de long terme basée sur les fondamentaux des entreprises, en s'appuyant sur l'étendue des ressources internes et externes en termes d'analyse des moteurs de bénéfices de chaque société par région, par activité et par produit. L'investissement durable connaît un essor rapide et, dans un marché aussi concurrentiel, nous sommes ravis de voir notre fonds rencontrer du succès auprès des clients dans toute l'Europe".