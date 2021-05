Le Fonds Stratégique de Participations annonce le renouvellement du mandat de son Président, Pierre de Villeneuve

(Boursier.com) — Investisseur de long terme, le Fonds Stratégique de Participations annonce le renouvellement du mandat de son Président, Pierre de Villeneuve. Le FSP compte 7 grandes compagnies d'assurances comme actionnaires et administrateurs.

Pierre de Villeneuve, Président du Conseil d'administration de BNP Paribas Cardif, voit son mandat de Président du Fonds Stratégique de Participations renouvelé pour la troisième année consécutive.

Depuis son lancement en 2013, le Fonds Stratégique de Participations (FSP), dont la gestion est assurée par ISALT, finance les entreprises par apport de capital stable pour créer de la valeur durable. Il prend des participations significatives et de long terme dans le capital de sociétés françaises et participe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil d'administration.

Actuaire, diplômé de l'ISFA de Lyon, Pierre de Villeneuve a passé l'ensemble de sa carrière au sein de BNP Paribas Cardif depuis sa création en 1973. De 2004 à 2013, il a notamment occupé le poste d'administrateur Directeur général délégué et Président-Directeur Général de BNP Paribas Cardif entre 2013 et 2015 avant d'en devenir Président exécutif, puis Président. Par ailleurs, de 2015 à 2019, Pierre de Villeneuve a été président du Groupement Français des Bancassureurs et de 2016 à 2019 vice-président de la Fédération Française de l'Assurance (FFA). Il est également président du Haut Conseil de l'Institut des actuaires depuis 2018.

"Je suis très heureux de poursuivre ma mission à la tête du FSP et de continuer le travail entrepris aux cotés de l'équipe d'ISALT. La crise que nous avons traversée a permis au FSP de démontrer pleinement son rôle d'accompagnement des participations en portefeuille. En investissant de façon significative en fonds propres dans les entreprises et, par une implication forte dans leur gouvernance, le FSP et les assureurs qui le soutiennent, participent activement au développement et à la transformation des entreprises françaises, dans une perspective de création de valeur durable" a souligné Pierre de Villeneuve.

A propos du Fonds Stratégique de Participations

Le FSP est un véhicule d'investissement dont les actionnaires et les administrateurs sont 7 grandes compagnies d'assurance françaises : BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, BPCE Vie, Société Générale Assurances et Suravenir. Le FSP se donne pour objectif d'accompagner les entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de transition. A cette fin, il prend des participations significatives et qualifiées de "stratégiques" au capital des entreprises et participe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil d'administration ou de surveillance.

Le portefeuille du FSP, valorisé à 2,6 milliards d'euros au 31 décembre 2020, comprend 8 participations dans le capital d'entreprises françaises de premier plan dans leur domaine de spécialités : Seb, Arkema, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Neoen et Valeo.